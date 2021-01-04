США вводят пошлины на вино из Франции и Германии

В Соединенных Штатах фиксируется увеличение экспорта вин из Европы, поэтому экспортный налог впервые введется на вина с содержанием спирта выше 14%, сообщает USTR.

"В связи с экономическим кризисом вызванным пандемией коронавируса, когда ограничена работа сферы общественного питания, а винодельческая отрасль США несет колоссальные убытки мы намерены ограничить экспорт вин из Европы для поддержки своих производителей", — заявил руководитель Совета страны по крепким спиртным напиткам Кристин Локасио.

В конце 2019 года администрация США уже утверждала 25% экспортный налог на вина из Европы в отместку за субсидирование Евросоюзом Airbus SE, заявляя, что это нанесет удар по Boeing Co.

Новый экспортный налог будет расширен и на элитные коньячные напитки Франции и Германии.

Соединенные Штаты и ЕС долгое время конфликтуют на фоне субсидирования своих авиакомпаний. Обострение конфликта произошло из-за введения экспортных налогов на ряд продовольственных товаров.

В конце 2019 года Штаты утвердили экспортный налог на продукты из ЕС в объеме 7,5 млрд. долларов. ЕС в отместку утвердил пошлины на импорт из США в размере 4 млрд. долларов.

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