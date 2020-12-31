России грозит отключение от SWIFT

Об этом заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов А. Тузов.

Он уверен, что в начале будет короткий период колебаний, после которого курс валют придет в норму. При этом, расчеты будут производиться в альтернативных системах. Также Тузов отметил, что ведущие российские банки подключены к альтернативе SWIFT – системе передачи финансовых сообщений (СПФС). По словам экономиста, такое положение дел, когда Вашингтон может напрямую влиять на SWIFT, который расположен в Бельгии, неприемлимым.

Если Россия будет придерживаться собственной стратегии и перейдет на использование цифрового рубля, то необходимость в SWIFT отпадет и платежи могут проводиться без нее. В то же время, многие специалисты уверены, что угроза отключения России от SWIFT является довольно серьезной и ее не стоит игнорировать.

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