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Белоруссия получила финансовый транш от России
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Белоруссия получила финансовый транш от России

Также обе стороны смогли договориться о поставках нефти
​Россия предоставила Белоруссии первый транш государственного кредита в эквиваленте 500 млн долларов США. О получении данной суммы сообщило министерство финансов Белоруссии на своем официальном сайте.

Новое соглашение было заключено между правительствами двух стран 21 декабря. Предусматривалось предоставление Белоруссии кредита в миллиард долларов США. Часть этих  средств планировалось использовать для погашения предыдущих кредитов.До этого Белоруссия получил 500 млн долларов, которые были направлены на поддержку бюджета страны. Вторую часть такой же суммой направят в следующем году. Переговоры о кредите велись на фоне массовых протестов в стране, которые начались после выборов президента 9 августа.

Также обе стороны смогли договориться о поставках нефти. В первом квартале Белоруссия получила 4,5 млн тонн топлива. О том, что переговоры успешно завершены заявил и белорусский премьер-министр Р. Головченко. Он отметил, что они оказались выгодными для Белоруссии.

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среда 30.12.2020 | 20:00
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