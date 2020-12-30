Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 30 декабря

Акции Intel упали на 0,6% после того, как хедж-фонд Third Point призвал производителя микросхем оценить стратегические альтернативы, включая возможное разделение своих подразделений по разработке и производству.

"Мы предлагаем совету директоров нанять авторитетного консультанта по инвестициям для оценки стратегических альтернатив, включая вопрос о том, следует ли Intel оставаться производителем интегрированных устройств", - говорится в сообщении The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Third Point.

Ценные бумаги JD.com подорожали на 1,6% после того, как совет директоров китайского гиганта электронной коммерции одобрил планы по изучению осуществимости и условий выделения его облачного бизнеса и бизнеса ИИ, сообщает Bloomberg.

Бумаги Tesla выросли на 1,2% после того, как аналитик Wedbush Дэниел Айвс заявил, что производитель электромобилей, как ожидается, превзойдет оценки поставок в четвертом квартале и продаст до 200 000 автомобилей по сравнению с его ранее оцененными 180 000.

Бумаги спортивного ритейлера Nike выросли на 0,3% после того, как аналитик Гуггенхайма Роберт Дрбул назвал Nike своими лучшими акциями на 2021 год, поскольку вакцинация вселила надежду на повторное открытие торговых точек.

Drbul подтвердил рекомендацию покупать акции с целевой ценой $ 165.

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