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Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 30 декабря
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Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 30 декабря

Акции Intel упали на 0,6% после того, как хедж-фонд Third Point призвал производителя микросхем оценить стратегические альтернативы
В  среду на премаркете фондовой площадки Уолл-стрит ценные бумаги компании AstraZeneca выросли на 1,9% после того, как ее вакцина от коронавируса, разрабатываемая совместно с Оксфордским университетом, была одобрена для экстренного использования медицинским регулирующим органом Великобритании.

Акции Intel  упали на 0,6% после того, как хедж-фонд Third Point призвал производителя микросхем оценить стратегические альтернативы, включая возможное разделение своих подразделений по разработке и производству.

"Мы предлагаем совету директоров нанять авторитетного консультанта по инвестициям для оценки стратегических альтернатив, включая вопрос о том, следует ли Intel оставаться производителем интегрированных устройств", - говорится в сообщении The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Third Point.

Ценные бумаги JD.com подорожали на 1,6% после того, как совет директоров китайского гиганта электронной коммерции одобрил планы по изучению осуществимости и условий выделения его облачного бизнеса и бизнеса ИИ, сообщает Bloomberg.

Бумаги Tesla выросли на 1,2% после того, как аналитик Wedbush Дэниел Айвс заявил, что производитель электромобилей, как ожидается, превзойдет оценки поставок в четвертом квартале и продаст до 200 000 автомобилей по сравнению с его ранее оцененными 180 000. 

Бумаги спортивного ритейлера Nike выросли на 0,3% после того, как аналитик Гуггенхайма Роберт Дрбул назвал Nike своими лучшими акциями на 2021 год, поскольку вакцинация вселила надежду на повторное открытие торговых точек.

Drbul подтвердил рекомендацию покупать акции с целевой ценой $ 165. 



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среда 30.12.2020 | 16:10
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