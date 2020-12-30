Американский доллар продолжает снижаться

"Мировая экономика восстанавливает утраченные позиции в ходе пандемии коронавируса, главные финансовые регуляторы стран продолжат поддерживать экономику своих государств, что дает надежду фондовым игрокам обратить свой взор на рынок рисковых активов", — сообщил аналитик Invesco.

В среду индикатор доллара ICE снизился на 0,3%. Расширенный WSJ Dollar Index упал на 0,3%.

Евро вырос относительно доллара США на 0,25% - до $1,2280.

Американский доллар дешевеет по отношению к японской иене до отметки ¥103,35.

Великобританский фунт стерлингов вырос относительно доллара на 0,21%, при этом австралийский доллар поднялся на 0,62%.

Меж тем, в США зафиксировали новый агрессивный штамм Covid-19 из Великобритании. Он бы обнаружен в штате Колорадо. В верхней палате Конгресса Соединенных Штатов Митч Макконнелл заблокировал рассмотрение проекта по увеличению прямых выплат гражданам страны до 2000 долларов по требованию главы Белого дома. При этом данный проект был одобрен нижней палатой конгрессменов.

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