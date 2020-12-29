НБУ хочет отменить налог на доходы с депозитов

Он отметил, что за всю историю Украины такого налога не существовало никогда. Он был введен только в 2014 году, когда ситуация с финансовыми поступлениями в бюджет была катастрофической. Сегодня ситуация немного стабилизировалась, поскольку сформировалась устойчивая доходная база.

Налог на доходы с депозитов включает в себя два компонента — 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Последний пока что не планируют отменять. Есть вероятность, что уберут 18% НДФЛ, поскольку депозитные ставки и так довольно низкие.

В 2015 году ставка НДФЛ на проценты по депозиту выросла с 15 до 20%. Также был введен новый вид налога — военный сбор в 1,5%. С 2016 года ставка по депозитам составляет 18%. Вместе с военным сбором вкладчики выплачивают 19,5% налогов со своих доходов по депозиту.

По словам главы НБУ, в следующем году банк намерен продолжать работу в этом направлении и делать все возможное, чтобы данный налог убрать либо снизить.

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