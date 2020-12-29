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Кибермошенники выманили у россиян 2,5 млрд рублей
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Кибермошенники выманили у россиян 2,5 млрд рублей

Этот показатель и его рост объясняется увеличением объема финансовых операций с использованием электронных платежных средств
​В третьем квартале текущего года кибермошенники выманили у россиян 2,5 млрд рублей. Об этом заявили представители Центробанка РФ. Если сравнивать с таким же периодом прошлого года, то показатель вырос на 32%. Всего же без согласия клиентов банков было проведено около 180 тысяч финансовых операций.

Этот показатель и его рост объясняется увеличением объема финансовых операций с использованием электронных платежных средств, объяснили в ЦБ РФ.

Ранее в декабре описывался новый способ мошенничества в канун Нового года. Говорилось о том, что злоумышленники звонят потенциальным клиентам и представляются банковскими сотрудниками и предлагает выгодный кредит. Однако данного кредита якобы пока что нет на официальном сайте. После этого потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке. Далее клиент вводит свой логин и пароль на поддельной странице регистрации и его счет сразу же становится  доступным для мошенников.

Стоит отметить, что глава ЦБ Э. Набиуллина лично пообщалась с телефонными мошенниками. Она посоветовала вешать трубку и не вступать в разговоры с незнакомыми людьми.

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вторник 29.12.2020 | 22:00
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