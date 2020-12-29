Кибермошенники выманили у россиян 2,5 млрд рублей

Этот показатель и его рост объясняется увеличением объема финансовых операций с использованием электронных платежных средств, объяснили в ЦБ РФ.

Ранее в декабре описывался новый способ мошенничества в канун Нового года. Говорилось о том, что злоумышленники звонят потенциальным клиентам и представляются банковскими сотрудниками и предлагает выгодный кредит. Однако данного кредита якобы пока что нет на официальном сайте. После этого потенциальной жертве предлагается перейти по ссылке. Далее клиент вводит свой логин и пароль на поддельной странице регистрации и его счет сразу же становится доступным для мошенников.

Стоит отметить, что глава ЦБ Э. Набиуллина лично пообщалась с телефонными мошенниками. Она посоветовала вешать трубку и не вступать в разговоры с незнакомыми людьми.

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