Власти РФ не смогли потратить триллион рублей

Не потраченные в 2020 году средства будут перенесены на следующий год и направят на проведении вакцинации у населения. Силуанов полагает, что в триллион рублей входят 300 млрд не исполненных государственных контрактов, 140 млрд расходов силовых ведомств и многих других структур. Примерно 400-450 млрд рублей накопленных денег будут направлены в резервный фонд правительства.

В конечном итоге, итоговые расходы федерального бюджета будут равны 22,8-22,9 трлн рублей вместо ранее предусмотренных 23,8 трлн. Если сравнивать с первоначальным вариантом бюджета, который был принят до начала коронавирусной пандемии, то расходы государства выросли почти на три триллиона рублей.

Согласно прогнозаи А. Силуанова, бюджетный дефицит в 2020 году будет равняться 3,9% ВВП, а доходы фиксируются на отметке в 18,6-18,7 трлн рублей.

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