Две трети опрошенных россиян планируют накапливать деньги в следующем году

Примерно 40% опрошенных хотели бы сохранять примерно 10% дохода ежемесячно. Примерно 37% планируют копить активнее и хотят оставлять до 20% заработанных средств. По данным опроса, накопления имеются у 28% опрошенных граждан.

Поводами для накоплений россияне назвали возможное увольнение или задержку зарплаты, а около четверти назвали причиной накоплений форс-мажорные обстоятельства. По словам аналитиков, потенциал финансовых накоплений у населения достаточно ограничен, поскольку около 20 млн граждан доходы ниже, чем прожиточный минимум в стране. Все деньги они тратят на текущие расходы и позволить себе откладывать какую-нибудь сумму попросту не могут.

Аналитики отмечают, что накапливать деньги людям мешает инвестиционная безграмотность, поскольку люди в кризис покупают дорогие вещи, без которых можно было бы обойтись. За возможное обесценивание своих накоплений переживают только 4% опрошенных.

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