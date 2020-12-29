Российские банки потеряли интерес к золоту

Если смотреть на показатели 1 декабря, то на балансе кредитных организаций содержались драгоценные металлы на сумму в 272,9 млрд рублей. За период с ноября по конец декабря банки продали металлов на сумму 75,5 млрд рублей, а запасы золота сократились на 21,7%.

Если рассматривать запасы золото в рублевых эквивалентах, то запасы золота в банках за последние 11 месяцев 2020 года выросли на 600 млн рублей. Если пересчитать все вложения на золото, то они снизились примерное на 15%.

Наибольшее количество вложений в золото пришлось на август. Золото рассматривалось в качестве основного защитного актива на фоне пандемии коронавируса и существующей неопределенности на рынке ценных бумаг. В начале пандемии цены на золото достигли рекордных значений, но в дальнейшем стоимость данного металла снизилась, а банки постепенно сократили свои запасы.

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