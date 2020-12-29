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Ценные бумаги
Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 29 декабря
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Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 29 декабря

Бумаги Apple выросли на 0,9%
Во вторник на премаркете ​фондовой Уолл-стрит ценные бумаги компании Boeing выросли на 1,3%, так как American Airlines подготовила самолет 737 MAX чикагского аэрокосмического гиганта для первого коммерческого полета в США с тех пор, как он был остановлен в марте 2019 года. 

Бумаги Novavax выросли на 1,8% после того, как производитель лекарств начал фазу 3 клинических испытаний своей вакцины против Covid-19 в США и Мексике. 

Novavax — пятая компания, которая запустила крупномасштабные испытания вакцины против коронавируса в США после Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Бумаги Apple выросли на 0,9%. По сообщению Bloomberg, производитель iPhone в этом году прибавил в стоимости бумаг 86% и закроет второй год подряд с приростом более 80%. В понедельник акции выросли на 3,6% до 136,69 доллара. 

Бумаги Cisco выросли на 0,2% после того, как гигант коммуникационного оборудования решил отказаться от своего бизнеса в области умных городов — программных услуг Cisco Kinetic for Cities — поскольку пандемия коронавируса подорвала способность муниципалитетов финансировать проекты. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Бумаги Amphastar выросли на 10% после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило сокращенную заявку производителя фармацевтических препаратов на использование для неотложной помощи инъекции глюкагона. 

По заявлению компании, глюкагон лечит тяжелую гипогликемию и является диагностическим средством.

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вторник 29.12.2020 | 16:22
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