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Лира выросла на фоне торговой сделки с Британией
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Лира выросла на фоне торговой сделки с Британией

Турецкая подорожала относительно американского доллара на 0,7%
Турецкая национальная валюта выросла на фоне возможного заключения торгового соглашения между Турецкой Республикой и Объединенным Королевством.

Турецкая подорожала относительно американского доллара на 0,7% на фоне новости о том, что правительства Объединенного Королевства и Турецкой Республики намерены заключить торговое соглашение.

Многие рисковые активы проявляют стабильность в ожидании рассмотрения новых стимулов Конгрессом США по требованию главы Белого дома Дональда Трампа.

"Многие активы развивающихся рынков начнут рост на фоне снижения давления со стороны Brexit и стимулов в Соединенных Штатах", - заявил ведущий эксперт Axi Стивен Иннес.

Индикатор ценных бумаг emerging markets поднялся на 0,5%, индикатор валют вырос на 0,2%.

Ранд ЮАР снизился на 0,3% на фоне усиления локдауна в стране.

Валюты Европы дорожают относительно евро. Форинт, злотый и крона выросли на 0,2-0,3%.



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вторник 29.12.2020 | 15:34
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