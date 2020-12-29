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Конгресс поддержал идею раздать американцам по 2 тысячи долларов
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Конгресс поддержал идею раздать американцам по 2 тысячи долларов

Законопроект, который был подписан президентом США Д. Трампом и рассчитан на 900 млрд долларов
​Американский Конгресс, в частности Палата представителей, полностью поддержал идею раздать американцам по две тысячи долларов в качестве финансовой помощи. 

Многие члены Конгресса проголосовали за инициативу об увеличении выплат гражданам страны в рамках проводимых мер стимулирования национальной экономики.

Законопроект, который был подписан президентом США Д. Трампом и рассчитан на 900 млрд долларов. В нем также прописано увеличение выплат многим гражданам с 600 до 2000 долларов.Ранее Конгрессом был рассмотрен вопрос касательно увеличения размера выплат гражданам. Таким образом, выступив за то, чтобы поддержать эту инициативу, Палата выполнила требование Д. Трампа.

Прямые финансовые выплаты предусмотрены для людей, доход которых составляет менее 75 тысяч долларов в год. В данном пакете финансовой помощи предусматриваются субсидии для компаний в наиболее пострадавших отраслях экономики. Данный пакет помощи будет самым крупным после того, который власти США приняла в разгар пандемии коронавируса в мире.

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вторник 29.12.2020 | 14:06
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