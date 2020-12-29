Северная Корея начала бороться с долларом и юанем

В октябре в стране был арестован один из крупнейших подпольных предпринимателей, который занимался нелегальным обменом валюты в Пхеньяне. Многие рынки страны лишили возможности легально принимать юани и доллары. Именно через данные рынки осуществляется значительная часть розничной торговли.

Ранее Ким Чен Ын разрешил крестьянам и предприятиям свободно продавать до 70% своей продукции. Такой подход стал подобием рыночной экономики. Однако такого рода стихийную торговлю было решено взять под более жесткий контроль для того чтобы не допустить обвала национальной валюты.

Многие финансовые эксперты полагают, что такой подход будет неудачным, поскольку многие граждане все же будут стараться сберечь у себя как можно больше иностранной валюты и переждут нынешние ограничения со стороны правительства.

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