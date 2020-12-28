Мосбиржа купила вторую часть пакета биржи Казахстана

В конечном итоге доля Московской биржи в капитале KASE составила 13,1%. Об этом сообщила российская торговая площадка. Первая часть пакета акций была приобретена в начале этого года. Доля покупки составила 3,3%.

Специальное соглашение о сотрудничестве двух бирж было подписано 10 октября 2018 года. Главной целью сотрудничества называется повышение ликвидности на рынках KASE, усовершенствование клиринговой системы и системы управления рисками.

В то же время планируется создание новых биржевых инструментов на основе экспертизы и использования технологий Московской биржи. Также планируется усиление инфраструктуры и снижение рыночных рисков посредством развития института центрального контрагента.

В рамках имеющегося соглашения, обе биржи уже начали работать на базе торгово-клиринговых технологий Московской биржи. В следующем году KASE планирует перейти на обновленные технологии торгов.

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