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Мосбиржа купила вторую часть пакета биржи Казахстана
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Мосбиржа купила вторую часть пакета биржи Казахстана

Специальное соглашение о сотрудничестве двух бирж было подписано 10 октября 2018 года
​Московская биржа 28 декабря купила вторую часть пакета ценных бумаг фондовой биржи Казастана (KASE) в рамках стратегического партнерства. 

В конечном итоге доля Московской биржи в капитале KASE составила 13,1%. Об этом сообщила российская торговая площадка. Первая часть пакета акций была приобретена в начале этого года. Доля покупки составила 3,3%.

Специальное соглашение о сотрудничестве двух бирж было подписано 10 октября 2018 года. Главной целью сотрудничества называется повышение ликвидности на рынках KASE, усовершенствование клиринговой системы и системы управления рисками. 

В то же время планируется создание новых биржевых инструментов на основе экспертизы и использования технологий Московской биржи. Также планируется усиление инфраструктуры и снижение рыночных рисков посредством развития института центрального контрагента.

В рамках имеющегося соглашения, обе биржи уже начали работать на базе торгово-клиринговых технологий Московской биржи. В следующем году KASE планирует перейти на обновленные технологии торгов.

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понедельник 28.12.2020 | 23:22
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