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Сбер будет разрабатывать новую цифровую платформу
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Сбер будет разрабатывать новую цифровую платформу

Такое право Сбер получил в рамках проведенного открытого аукциона, который был организован Минцифры России
​Сбер станет разработчиком цифровой платформы, в рамках которой будут создаваться и функционировать различные государственные сервисы РФ. 

Такое право Сбер получил в рамках проведенного открытого аукциона, который был организован Минцифры России. Новая платформа будет базироваться на собственных технологиях Сбера. 

По словам представителей банка, данная платформа была спроектирована с учетом самых строгих критериев безопасности. Она должна будет обеспечить качественную и бесперебойную работу для сервисов государственного уровня.

Такая технология должна будет помочь внедрению технологий искусственного интеллекта в различные процессы. В работе платформы будет задействованы мощности российского суперкомпьютера «Кристофари».

На основе разрабатываемой платформы можно будет создавать массовые сервисы, без необходимости с нуля проходить все этапы создания и, соответственно, экономить ресурсы. Таким образом, Сбер не претендует на статус монополиста, а хочет стать основой, на которой будут разрабатываться другие сервисы.

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понедельник 28.12.2020 | 23:02
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