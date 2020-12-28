ЦБ РФ задумался над переходом в цифровые рубли

По ее словам, многие граждане могут получать пенсионные выплаты как наличными, так и на почту или банковский счет. Пока что окончательно решение о введении цифрового рубля в российскую экономику еще не принято. Сейчас обсуждаются плюсы и минусы, а также возможные технологические риски, которые могут повлиять на данный процесс.

Согласно замыслу Центробанка страны, в ближайшем будущем крипторубль может претендовать на статус одной из форм денег наравне с наличными и безналичными. Выпуском его будет заниматься ЦБ РФ. Этот процесс, скорее всего, будет постепенным и никак не отразится на банковских ставках.

Если цифровой рубль будет запущен, то в течение трех лет после его запуска в цифровой форме могут быть представлено от двух до четырех триллионов рублей.

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