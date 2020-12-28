Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 28 декабря

На премеркете Уолл-стрит ценные бумаги AstraZeneca в понедельник выросли на 4,14% после того, как в СМИ появилась информация о том, что вакцина против коронавируса, разрабатываемая в Оксфордском университете, может быть одобрена в течение этой недели. Его низкая цена и простота хранения позволят правительству Великобритании быстрее вакцинировать людей.

Генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сорио заявил в воскресенье, что исследователи полагают, что вакцина от британского производителя лекарств будет эффективна против нового штамма вируса, который быстро поднял уровень заражения в Великобритании.

Котирующиеся в США акции Alibaba упали на 1,5% после того, как китайские регулирующие органы приказали своему финансовому подразделению Ant Group пересмотреть свои кредитные и другие операции по потребительскому финансированию.

Alibaba владеет 33% акций Ant Group, крупнейшей в мире компании, занимающейся финансовыми технологиями.

В воскресном заявлении регулирующие органы заявили, что они приказали Ant Group сформулировать план устранения недостатков и внедрить график капитального рефинансирования своего бизнеса, включая услуги по кредитованию, страхованию и управлению активами.

Акции Norwegian Cruise Line выросли на 2,6% после того, как Европа начала вакцинацию против коронавируса. Акции AT&T подорожали на 0,87% после того, как компания Warner Bros. заявила, что "Чудо-женщина 1984" собрала за рождественские выходные $ 16,7 миллиона, сообщает Associated Press.

Фильм Warner Bros. стал доступен на потоковом сервисе HBO Max в тот же день, когда он открылся в более чем 2000 кинотеатрах США и Канады.

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