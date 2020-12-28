Ценные бумаги Alibaba снижаются

Программа обратного выкупа акций Alibaba теперь направлена на обратный выкуп в размере 10 миллиардов долларов до конца 2022 года, что на 67% превышает предыдущий лимит в 6 миллиардов долларов.

Более высокий лимит обратной покупки был запущен после того, как акции Alibaba сильно пострадали из-за монопольных проверок со стороны китайских властей.

Государственная администрация по регулированию рынка Китая на прошлой неделе подтвердила, что внимательно изучает торговую деятельность Alibaba.

После обвала в четверг доходность акций Alibaba с начала года до настоящего момента снизилась до 1,46%.

Антимонопольное расследование проводится после комментариев соучредителя Alibaba Джека Ма о финансовой системе Китая и отсутствии инноваций.

Первоначальное публичное размещение акций Ant Group, поддерживаемой Alibaba, компании по оказанию платежных услуг, было остановлено после расследования около месяца назад. Китайские власти в воскресенье дали указание дочерней компании увеличить внимание на основном бизнесе по предоставлению платежных услуг, управлению капиталом, страхованию и предоставлению кредитных услуг Ant.

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