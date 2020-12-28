Китайские рынки закрылись ростом по причине оптимистичных данных

Индекс CSI300 вырос на 0,4% до 5 064,41, в то время как индекс Shanghai Composite остался на прежнем уровне 3 397,29.

Потребительские компании лидировали в росте: индекс потребительских товаров CSI300 и индекс дискреционных услуг потребителей выросли на 2,9% и 1,8% соответственно.

Прибыль промышленных предприятий Китая в ноябре уверенно растет уже седьмой месяц к ряду, так как она поддерживается сильным промышленным производством и продажами, поскольку производители продолжают восстанавливаться после спада COVID-19.

Китай может обогнать США и стать крупнейшей экономикой мира уже к 2028 году, что на 5 лет быстрее, чем предполагалось ранее, из-за разного восстановления двух стран после пандемии, говорится в сообщении аналитического центра.

Восстановление экономики Китая происходит быстрее, чем ожидалось, говорится в отчете Guotai Junan Securities.

Направление экономического восстановления за рубежом в 2021 году очевидно, в то время как возобновление случаев коронавируса в Китае ограниченно влияет на динамику и темпы восстановления экономики страны, добавили в брокерской компании.

Хотя, все же, технологические компании несколько упали из-за обеспокоенности регуляторов. Индекс CSI300 IT потерял 1,4%, в то время как индекс STAR50, отслеживающий ориентированную на технологии STAR Board Шанхая, снизился на 0,8%.

Центральный банк Китая сообщил в воскресенье, что обратился к платежному гиганту страны Ant Group Co Ltd с просьбой приостановить кредитование и другие операции по потребительскому финансированию, что стало последним ударом для его основателя-миллиардера и держателя контрольного пакета акций Джека Ма.

По всему региону азиатский фондовый индекс MSCI (за исключением Японии) вырос на 0,12%, в то время как японский индекс Nikkei закрылся на 0,74%.

В 07:28 по Гринвичу юань котировался на уровне 6,5317 за доллар США, что на 0,15% выше, чем предыдущая цена закрытия на уровне 6,5412.

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