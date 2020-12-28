Трамп подписал бюджет США и пакет стимулов COVID-19

В воскресенье президент США утвердил масштабный законопроект о поддержке экономики и прямых выплатах населению во время пандемии коронавируса, а также бюджет страны в объеме $2,3 трлн, сохранив тем самым работу правительства.

"Президент утвердил пакет стимулов, в котором идет речь о финансировании правительства на следующий фингод, который включает меры по поддержанию экономики и прямые выплаты американцам", — заявил Джадд Дир.

"Нынешний президент США принял решение одобрить законопроект в целях возобновления выплат по безработице, и, что не мало важно, дать людям возможность оплатить жилищные счета, и кроме того выделить дополнительные средства на повсеместное вакцинирование в стране," — сообщил Дир.

В то же время Дональд Трамп заявил, что он принял решение одобрить пакет стимулов по той причине, что сегодня в Конгрессе пройдет голосование по поводу увеличения выплат пособий безработным гражданам с 600 долларов до 2 тысяч.

"Сенат вместе с палатой Представителей пришел к общему решению сконцентрировать акцент на мошенничестве во время выборов. Кроме того, уже скоро будет запущен процесс подготовки к голосованию за увеличение пособий по безработице до двух тысяч", —добавил глава Белого дома.

Незадолго до этого президент заявил, что наконец-то появились подвижки по его требованиям к пакету стимулов от коронавируса, о чем и написал у себя в Твиттере.

Ранее члены обеих партий США настоятельно рекомендовали президенту либо одобрить законопроект, либо же наложить на него вето, так как в случае второго варианта, считали конгрессмены, они намного быстрее смогут эффективно переработать пакет.

Дональд Трамп, в свою очередь, не был намерен наложить вето, а лишь хотел, чтобы Конгресс пересмотрел некоторые пункты законопроекта, в частности, о помощи населению и малому бизнесу.

Более того, глава государства настоятельно требовал отмены статьи 230 телекоммуникационного закона, который был принят в далеком 1996 году, и которая освобождала интернет-страницы от какой-либо ответственности перед законом за размещение материалов.

Трамп ясно дал понять, что эта статья абсолютно нерациональна и должна быть отменена. Этот пункт имел весомое место среди причин того, что он отказывался подписывать законопроект.

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