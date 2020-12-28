Китайский НБ потребовал от Ant Group исправить финотчеты

Глава Alibaba миллиардер Джека Ма владеет около 33% акций Ant Group.

В сообщении говорится, что Народный банк Китая и регулирующие органы по ценным бумагам провели проверку финансовых отчетов Ant Group в сфере услуг по кредитованию, управлению капиталом и страхованию.

По сообщениям, центральный банк приказал Ant создать отдельную финансовую холдинговую компанию, чтобы обеспечить достаточный капитал для поддержки своих операций.

В ответ Ant заявила, что сформирует специальную команду для выполнения требований правительства.

Усиленное давление со стороны правительства последовало за антимонопольным расследованием, проведенным китайскими регулирующими органами в отношении Alibaba на прошлой неделе.

Китайское правительственное агентство начало расследование работы Alibaba.

Согласно нормативам, продавцы должны подписывать эксклюзивные соглашения о сотрудничестве, которые не позволяют им предлагать товары на конкурирующих платформах. Расследование было частью усилий страны по борьбе с монополистическим поведением в интернет-пространстве. Регуляторы ранее предупреждали Alibaba о своей проверке.

В ноябре запланированное первичное публичное размещение акций Ant на 37 миллиардов долларов в Шанхае и Гонконге, которое должно было стать крупнейшим в мире IPO, было приостановлено, сославшись на то, что компания может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации.

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