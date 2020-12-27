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Байден хочет отключить Россию от SWIFT
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Байден хочет отключить Россию от SWIFT

Если Россию отключат от SWIFT, то это нанесет серьезный удар дипломатическим отношениям двух стран
​Новоизбранный президент США Джо Байден задумал наказать Москву посредством введения санкций за якобы совершенную атаку российских хакеров на различные правительственные структуры страны.

Планируется отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, что будет довольно серьезной мерой. В то же время, еще в 2014 году Россия создала альтернативу данной системе под названием СПФС (система передачи финансовых сообщений). К данной системе были подключены многие банки страны, а также около десятка зарубежных финансовых учреждений тех стран, которые входят в ЕАЭС.

Некоторые аналитики полагают, что данные санкции могут быть введены из-за продолжения строительства трубопровода «Северный поток-2». Если Россию отключат от SWIFT, то это нанесет серьезный удар дипломатическим отношениям двух стран. Многие эксперты прогнозировали введение жестких санкций после прихода Байдена к власти. Есть мнение, что удары будут нанесены по наиболее болезненным точкам России, таким как банковская система и международные платежи.

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воскресенье 27.12.2020 | 20:54
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