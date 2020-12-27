Байден хочет отключить Россию от SWIFT

Планируется отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, что будет довольно серьезной мерой. В то же время, еще в 2014 году Россия создала альтернативу данной системе под названием СПФС (система передачи финансовых сообщений). К данной системе были подключены многие банки страны, а также около десятка зарубежных финансовых учреждений тех стран, которые входят в ЕАЭС.

Некоторые аналитики полагают, что данные санкции могут быть введены из-за продолжения строительства трубопровода «Северный поток-2». Если Россию отключат от SWIFT, то это нанесет серьезный удар дипломатическим отношениям двух стран. Многие эксперты прогнозировали введение жестких санкций после прихода Байдена к власти. Есть мнение, что удары будут нанесены по наиболее болезненным точкам России, таким как банковская система и международные платежи.

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