Песков заявил о правильных действиях властей в период пандемии

Это, прежде всего, связано с тем, что решения, которые принимались на государственном уровне в России, были своевременными и оправданными.

Ставка делалась на адресную помощь наиболее нуждающимся гражданам и структурам. Если сравнить со странами, которые вложили в поддержку населения сотни миллиардов собственной валюты, то Россия решила пойти иным путем.

В то же время, такие крупные бюджетные капиталовложения практически не дали ощутимых результатов. Это привело к тому, что мировая экономика все равно просела, а деньги были потрачены в никуда, отметил Песков. Россия также пострадала и весь следующий год планирует наверстывать потери, однако в целом экономику удалось удержать на оптимальном уровне.Также не стоит забывать, что против страны введены санкции, которые негативно отражаются на ее экономике. Данные санкции постоянно продлеваются и пока неизвестны сроки их отмены.

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