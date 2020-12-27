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Песков заявил о правильных действиях властей в период пандемии
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Песков заявил о правильных действиях властей в период пандемии

Ставка делалась на адресную помощь наиболее нуждающимся гражданам и структурам
​Пресс-секретарь российского президента А. Песков заявил, что российская экономика просела гораздо меньше, чем в других государствах.

Это, прежде всего, связано с тем, что решения, которые принимались на государственном уровне в России, были своевременными и оправданными.

Ставка делалась на адресную помощь наиболее нуждающимся гражданам и структурам. Если сравнить со странами, которые вложили в поддержку населения сотни миллиардов собственной валюты, то Россия решила пойти иным путем.

В то же время, такие крупные бюджетные капиталовложения практически не дали ощутимых результатов. Это привело к тому, что мировая экономика все равно просела, а деньги были потрачены в никуда, отметил Песков. Россия также пострадала и весь следующий год планирует наверстывать потери, однако в целом экономику удалось удержать на оптимальном уровне.Также не стоит забывать, что против страны введены санкции, которые негативно отражаются на ее экономике. Данные санкции постоянно продлеваются и пока неизвестны сроки их отмены.



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воскресенье 27.12.2020 | 19:55
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