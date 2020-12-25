Сбер представил специальный индекс по итогам текущего года

Помимо этого была смоделирована возможность прогнозировать возможность распространения коронавируса. Эти данные никак не противоречат официальной статистике. Данная модель рассматривает один из вариантов распространения заболевания.

Такая оценка предполагает, что количество людей, которые не обращаются к врачам и у которых болезнь протекает бессимптомно, может значительно вырасти. Данная оценка показывает то, что очень важно соблюдать предписанные государством ограничения.

С начала пандемии Сбер ввел для всех сотрудников обязательное тестирование на коронавирус, а также детальный учет всех заболевших. При этом анализировалась тяжесть бессимптомного протекания заболевания, быстрого выздоровления до необходимой госпитализации. Анализ показывает, что довольно большое количество всех случаев заболевания протекает в легкой форме или даже бессимптомно.

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