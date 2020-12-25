Рубль дорожает относительно евро

Валютная пара USD/RUB торгуется на отметке 73,66. Пара EUR/RUB рубль выросла на 0,2% до уровня 89,89.

На положительную динамику российского рубля отразился растущий спрос на валюты в связи с налоговым периодом в Российской Федерации, но рост был ограничен возможными санкционными ограничениями США в отношении России.

Администрация США постоянно обращается с призывами к европейским странам и компаниям, которые принимают или будут принимать активное участие в проекте "Северный поток 2" прекратить работы и сотрудничество с российской стороной. При этом Белый дом объявил о введении новых ограничений в отношении Российской Федерации в ближайшее время.

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