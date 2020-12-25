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Рубль дорожает относительно евро
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Рубль дорожает относительно евро

На положительную динамику российского рубля отразился растущий спрос на валюты в связи с налоговым периодом в Российской Федерации
В пятницу российская национальная валюта выросла до максимального значения за пришедшую неделю на слабых "рождественских" торгах. Высокая стоимость нефти и годовая налоговая отчетность, которая заставляет предприятия и фирмы конвертировать зарубежные активы, помогли рублю преодолеть уровень 90.

Валютная пара USD/RUB торгуется на отметке 73,66. Пара EUR/RUB рубль выросла на 0,2% до уровня 89,89.

На положительную динамику российского рубля отразился растущий спрос на валюты в связи с налоговым периодом в Российской Федерации, но рост был ограничен возможными санкционными ограничениями США в отношении России. 

Администрация США постоянно обращается с призывами к европейским странам и компаниям, которые принимают или будут принимать активное участие в проекте "Северный поток 2" прекратить работы и сотрудничество с российской стороной. При этом Белый дом объявил о введении новых ограничений в отношении Российской Федерации в ближайшее время.  

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пятница 25.12.2020 | 11:59
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