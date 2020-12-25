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MoneyGram не заметил негатива от сотрудничества с Ripple
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MoneyGram не заметил негатива от сотрудничества с Ripple

За развитием ситуации будет вестись пристальное наблюдение
​Американский сервис денежных переводов MoneyGram пока что не заметил какого-либо негативного влияния на сотрудничество с компанией Ripple, на которую ранее был подан иск со стороны SEC.

По словам представителей сервиса, за развитием ситуации будет вестись пристальное наблюдение. Сейчас сервис занимает второе место в мире по объему денежных переводов после Western Union.

Летом прошлого года MoneyGram приступила к обработке трансграничных платежей через систему ODL, в которой используется криптовалюта XRP. За такое взаимодействие сервис получает вознаграждение также в этой криптовалюте. Ранее Ripple завершила сделку стоимостью 50 миллионов долларов с MoneyGram. При этом криптовалюте досталось почти 10% простых акций последней. В качестве партнерских выплат Ripple перечислила два платежа в 15 и 9,3 миллиона долларов США.

С 23 декабря SEC подала в суд против Ripple за то, что та продавала незарегистрированные ценные бумаги в виде токенов XRP многим розничным инвесторам. В судебном иске фигурирует и ODL, которая привлекала 15 предприятий из сферы денежных переводов.



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пятница 25.12.2020 | 10:08
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