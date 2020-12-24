А. Меркель положительно оценила сделку между ЕС и Великобританией

Меркель поблагодарила главу Еврокомиссии У. Фон дер Ляйен, главного переговорщика ЕС по Brexit М. Барнье и всю команду, которая вела переговоры за всю проделанную работу. 28 декабря планируется изучить текст соглашения и полностью согласовать позицию Берлина по данному вопросу.

Ранее сообщалось о том, что Великобритания вместе с Евросоюзом смогли достичь соглашения по итогам многомесячных переговоров. В данном случае ключевыми документами в рамках данного соглашения были договор о торговле. В этом документе предусматривается отсутствие каких-либо пошлин и квот между сторонами.

Напомним, что Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля. В рамках заключенного соглашения стороны смогли довогориться о переходном периоде до конца текущего года. Если бы соглашение не было заключено, то это могло бы привести к большим пошлинам между сторонами.

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