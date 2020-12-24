Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 24 декабря

Бумаги китайской компании Alibaba снизились на 8,45% на фоне того, что власти Китая начали антимонопольную проверку в отношении технологического гиганта, среди прочего, по обвинению в давлении на торговцев, чтобы они разместили свои товары на единой онлайн-платформе.

Официальные лица Ant Group, онлайн-финансовой платформы, принадлежащей Alibaba, также были вызваны на встречу с регулирующими органами.

Согласно сообщениям, китайские власти намерены ужесточить контроль над Alibaba и другими доминирующими интернет-компаниями, которые расширяются в области финансов, здравоохранения и других сфер деятельности.

Бумаги Zoom Video Communication выросли в стоимости на 0,81% после того, как компания заявила, что рассматривает возможность разработки собственных корпоративных служб электронной почты и календаря.

Zoom Video уже начала работу над услугой электронной почты и может начать ее тестирование в начале следующего года, говорится в сообщении. Дополнительные услуги позволят Zoom Video конкурировать с Microsoft и AlphabetGoogle.

Бумаги компании Nikola выросли на 2% после того, как упали на 10% в ходе вчерашней сессии в связи с аннулированием соглашения на поставку мусоровозов для Republic Services.

Акции компании Square выросли на 0,99% после того, как компания провела переговоры о приобретении сервиса потоковой передачи музыки Tidal в рамках усилий по диверсификации.

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