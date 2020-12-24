ЦБ Турции повысил ключевую ставку

Комитет по ДКП Центробанка Турецкой Республики, которым руководит Начи Агбал, решил резко поднять ключевую ставку недельного РЕНО с 15,00% до 17,00%.

Финансовый регулятор увеличил ставку на 475 базисных пунктов на первом заседании MPC Агбала в качестве управляющего в ноябре.

В начале ноября президент страны заменил губернатора TCMB Мурата Уйсала на бывшего министра финансов Агбала после того, как турецкая лира обвалилась до рекордно низкого уровня в этом году.

Комитет заявил, что условия внутреннего спроса, влияние обменного курса, рост мировых цен на продукты питания и другие сырьевые товары и слабость инфляционных ожиданий продолжают отрицательно влиять на поведение цен и прогнозы инфляции.

В ноябре инфляция выросла до 15-месячного максимума в 14,0% с 11,9% в прошлом месяце.

Приняв во внимание целевой показатель прогноза на конец 2021 года, банк решил принять жесткую денежно-кредитною политику, чтобы устранить риски для прогноза инфляции, сдержать инфляционные ожидания и как можно скорее восстановить процесс дезинфляции.

Читайте также: «Таврический» банк заработал за 2019 год составила 568 млн рублей