Российские банки будут использовать роботов в качестве помощников

Данные роботы с помощью искусственного интеллекта будут распознавать эмоции клиентов и при личном посещение банковского отделения.

Данные программные разработки будут давать операторам подсказки для того чтобы те могли добиться большего расположения собеседника. Также роботы смогут подсказывать определенные сценарии разговора. Для этого программе нужно будет считать ключевые фразы клиента, а также уточнить правильность предлагаемых оператором услуг.

Помимо голосового помощника, планируется добавить программное обеспечение, которое будет автоматически распознавать и сопоставлять внешность людей в реальности и с имеющимися паспортными данными. Такой подход обеспечит сохранность личных данных и поможет установить личность клиента.

Ранее В. Путин заявил, что Россия вкладывает в разработку искусственного интеллекта серьезные денежные ресурсы. Президент уверен, что за этим направлением – будущее и нельзя оставаться в стороне от мировых тенденций развития программных продуктов.

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