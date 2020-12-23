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Размер МРОТ с вырастет с января следующего года
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Размер МРОТ с вырастет с января следующего года

Данное решение следует из того, что ранее была отменена привязка МРОТ к показателю прожиточного минимума
C 1 января 2021 года размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) увеличится на 5,5 процента (до 12792 рублей). Такая сумма впервые превысит прожиточный минимум. Об этом заявила вице-премьер Т. Голикова.

В текущем году сумма прожиточного минимума составит 11653 рубля. В результате реализации нескольких национальных проектов к 2030 году количество бедных в России должно снизиться на 9,6 млн человек.

Данное решение следует из того, что ранее была отменена привязка МРОТ к показателю прожиточного минимума. Ранее замглавы Минтруда А. Пудов  на заседании Госдумы заявил, что планируется в следующие два года планируется повысить более чем на 14 тысяч рублей. 

Согласно статистике, к категории «бедных» себя относят около трети всех российских граждан. Ранее В. Путин назвал неприемлимой ситуацию, когда у людей попросту не хватает денег на еду. Прошлой весной от отмечал, что более 70% россиян можно отнести к среднему классу.

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среда 23.12.2020 | 20:06
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