Размер МРОТ с вырастет с января следующего года

В текущем году сумма прожиточного минимума составит 11653 рубля. В результате реализации нескольких национальных проектов к 2030 году количество бедных в России должно снизиться на 9,6 млн человек.

Данное решение следует из того, что ранее была отменена привязка МРОТ к показателю прожиточного минимума. Ранее замглавы Минтруда А. Пудов на заседании Госдумы заявил, что планируется в следующие два года планируется повысить более чем на 14 тысяч рублей.

Согласно статистике, к категории «бедных» себя относят около трети всех российских граждан. Ранее В. Путин назвал неприемлимой ситуацию, когда у людей попросту не хватает денег на еду. Прошлой весной от отмечал, что более 70% россиян можно отнести к среднему классу.

Читайте также: Более 3 млрд рублей выделят для развития региональных авиаперевозок