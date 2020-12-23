Обзор ценных бумаг не премаркете Уолл-стрит 23 декабря

Акции Pfizer подорожали на 0,73%, поскольку производитель медикаментов заключил соглашение с правительством США о поставке к июлю еще 100 миллионов доз своей вакцины Covid-19.

Акции гиганта розничной торговли Walmart снизились на 0,42%, на следующий день после того, как Министерство юстиции подало в суд на компанию за ее роль в опиоидном кризисе.

В иске утверждается, что Walmart "незаконно распределял контролируемые вещества из аптек по всей стране", на что компания заявила, что иск правительства "составлен из неточностей и тщательно подобранными документами, вырванными из контекста".

Акции Merck выросли на 0,5% после того, как компания подписала соглашение на $350 млн с правительством США о поставке своего препарата для лечения коронавируса в рамках операции Warp Speed.

Акции Palantir увеличились в стоимости на 2,07% после того, как поставщик программного контента подписал новый двухлетний контракт с Национальной службой здравоохранения Великобритании на сумму около $31,5 млн.

Акции телевизионного онлайн-сервиса fuboTV снизились на 7,9% после того, как BMO Capital Markets понизила его оценку.

Рейтинг FuboTV снизился до рыночных показателей с лучшей динамики.

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