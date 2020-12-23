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Трамп заявил, что не подпишет пакет помощи, если не увеличат выплаты
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Трамп заявил, что не подпишет пакет помощи, если не увеличат выплаты

Заявление Дональда Трампа может свести на нет все договоренности конгрессменов США
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что не утвердит пакет стимулирующих мер для поддержания экономики и населения страны во время пандемии Covid -19. Он заявил, что законопроект требует поправок в разделе прямых выплат населению.

Заявление Дональда Трампа может свести на нет все договоренности конгрессменов США для согласования мер по поддержке американцев в условиях пандемии коронавируса. 

«Документ, который принесут мне на подпись, сильно разочаровал меня",— сообщил действующий президент в Твиттере. 

Глава Белого дома заявил, что он хочет, чтобы законодатели США приняли прямые выплаты в размере до $2 тыс. на человека или до $4 тыс. для семейных пар. При этом он добавил, что не понимает, почему в пакете предусмотрена помощь другим государствам больше, чем гражданам Соединенных Штатов. 

"Я обращаюсь к Конгрессу с просьбой, чтобы они удалили ненужные растраты в законопроекте", — заявил глава Белого дома. 

Напомним, что 21 декабря конгрессмены Соединенных Штатов утвердили бюджет страны объемом $1,4 трлн на 2021 финансовый год и пакет стимулирующих мер для экономики страны в размере $900 млрд, который включает прямые выплаты американцам. 



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среда 23.12.2020 | 10:34
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