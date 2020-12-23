Трамп заявил, что не подпишет пакет помощи, если не увеличат выплаты

Заявление Дональда Трампа может свести на нет все договоренности конгрессменов США для согласования мер по поддержке американцев в условиях пандемии коронавируса.

«Документ, который принесут мне на подпись, сильно разочаровал меня",— сообщил действующий президент в Твиттере.

Глава Белого дома заявил, что он хочет, чтобы законодатели США приняли прямые выплаты в размере до $2 тыс. на человека или до $4 тыс. для семейных пар. При этом он добавил, что не понимает, почему в пакете предусмотрена помощь другим государствам больше, чем гражданам Соединенных Штатов.

"Я обращаюсь к Конгрессу с просьбой, чтобы они удалили ненужные растраты в законопроекте", — заявил глава Белого дома.

Напомним, что 21 декабря конгрессмены Соединенных Штатов утвердили бюджет страны объемом $1,4 трлн на 2021 финансовый год и пакет стимулирующих мер для экономики страны в размере $900 млрд, который включает прямые выплаты американцам.

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