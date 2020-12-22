МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Финансы
Валюта
CBDC может повысить эффективность монетарной политики ФРС
logo

CBDC может повысить эффективность монетарной политики ФРС

Данная эффективность может существенно вырасти после добавления дополнительной функциональности в цифровой доллар
​По словам аналитиков банка Goldman Sachs, если ФРС запустит так называемую «облегченную» версию национальной цифровой валюты CDBC, то будут видны небольшие преимущества для фискальной и денежно-кредитной политики.

Данная эффективность может существенно вырасти после добавления дополнительной функциональности в цифровой доллар.

Первоначальный вариант цифровой валюты может быть довольно консервативным для того чтобы минимизировать потенциальный ущерб для всей финансовой системы. В то же время будет открыта возможность для того чтобы мгновенно распределить определенные стимулирующие  выплаты среди населения.

В то же время отмечается, что таких результатов можно достичь и за счет своей платежной и расчетной сети FedNow Service. Запуск цифровой валюты может иметь определенную пользу для Минфина США. Есть предположение, что после этого ведомсто будет иметь возможность менять налоговую ставку автоматически в зависимости от имеющихся макроэкономических данных, включая транзакции с использованием цифровой валюты центрального банка.

Читайте также: ЦБ РФ определил курс доллара США с 7 марта в размере 67,5175 руб., евро - 67,5175 руб.

вторник 22.12.2020 | 19:48
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok