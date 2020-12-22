CBDC может повысить эффективность монетарной политики ФРС

Данная эффективность может существенно вырасти после добавления дополнительной функциональности в цифровой доллар.

Первоначальный вариант цифровой валюты может быть довольно консервативным для того чтобы минимизировать потенциальный ущерб для всей финансовой системы. В то же время будет открыта возможность для того чтобы мгновенно распределить определенные стимулирующие выплаты среди населения.

В то же время отмечается, что таких результатов можно достичь и за счет своей платежной и расчетной сети FedNow Service. Запуск цифровой валюты может иметь определенную пользу для Минфина США. Есть предположение, что после этого ведомсто будет иметь возможность менять налоговую ставку автоматически в зависимости от имеющихся макроэкономических данных, включая транзакции с использованием цифровой валюты центрального банка.

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