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Ценные бумаги
Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 22 декабря
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Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 22 декабря

Бумаги Peloton Interactive выросли на 11% на фоне информации о том, что компания намерена приобрести фирму Precor
Во вторник ​на премаркете фондовой площадки Уолл-стрит финансовые активы технологического гиганта Apple подорожали на 2,7% на фоне заявления компании о возвращении проекта по выпуску беспилотных автомобилей. 

Ценные бумаги Alphabet увеличились на 0,2%, а бумаги компании Facebook сохранили свои позиции на фоне негласного сотрудничества двух интернет-гигантов в сфере онлайн-рекламы.

Бумаги SolarWinds поднялись на 7,6% на фоне распродажи своих финансовых активов.

Бумаги американской компании по производству электрокаров Tesla подорожали на 0,5% после снижения на 6% в первый день вхождения фирмы в индикатор S&P 500. Рост акций был ограничен информацией о том, что компания Apple намерена производить беспилотные автомобили.

Бумаги Peloton Interactive выросли на 11% на фоне информации о том, что компания намерена приобрести фирму Precor за 420 млн. долларов США. Поглощение позволит Peloton Interactive расширить рынок сбыта своей продукции и увеличить свое производство.

Бумаги CarMax снизились на 3,4% на фоне заявлении компании о падении продаж подержанных автомобилей. 

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вторник 22.12.2020 | 15:50
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