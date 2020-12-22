ЦБ РФ сообщил о начале отмены системы накопительных пенсий

Он напомнил, что заморозку накопительных пенсий в очередной раз продлили. Соответствующий закон подписал В. Путин. Таким образом, взносы в ПФР от работающих официально граждан не поступают на их индивидуальные пенсионные счета, а взносы в накопительную систему остаются замороженными.

Ранее предполагалось, что заморозка будет единовременной. Однако пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в эти планы и нанесла значительный удар по накопительной пенсии россиян. Способствовала этому и довольно мягкая кредитно-денежная политика. Путин, выступая на пресс-конференции, сравнил нынешние пенсии с теми, которые были в 90-х годах. Он отметил, что сейчас ситуация более стабильная, если учесть что ранее выплаты задерживали по полгода.

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