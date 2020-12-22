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Банк России может снять ограничение на покупку цифровых активов
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Банк России может снять ограничение на покупку цифровых активов

Если тест будет пройден с отрицательным результатом, то фондовый игрок получит ограничение на покупку цифровых активов в объеме ₽100 тыс. на торговую операцию
Главный финансовый регулятор России может снять ограничение для молодых инвесторов на приобретение цифровых активов в объеме ₽600 тыс. после положительного результата тестирования, заявил представитель Центробанка РФ Сергей Швецов.

"Мы намерены изменить законодательство, чтобы молодые и неквалифицированные инвесторы имели возможность работать со сложным финансовым инструментам, но только после прохождения тестирования", — заявил Швецов. 

При этом он сообщил, если тест будет пройден с отрицательным результатом, то фондовый игрок получит ограничение на покупку цифровых активов в объеме ₽100 тыс. на торговую операцию. Новое положение будет применено только после стандартизации программы доступа инвесторов к финансовым активам.

Как сообщалось ранее, главный финансовый регулятор России намерен ввести ограничения для молодых инвесторов на покупку цифровых активов в размере до ₽600 тыс. сроком на один год. Ожидается, что постановление обретет силу с начала следующего года. При этом программа тестирования молодых фондовых игроков на квалификацию начнет работу с 1 апреля 2022 года, после принятия закона об уровнях квалификации инвесторов.

Руководитель НАУФОР обговаривает с Центробанком РФ возможность раннего запуска тестирования, к примеру осенью 2021 года. 

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вторник 22.12.2020 | 14:25
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