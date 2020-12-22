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Российский рубль вновь на фоне нового штамма коронавируса
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Российский рубль вновь на фоне нового штамма коронавируса

Рубль снижается относительно евро на 0,7% до уровня 92,15
​Во вторник в ходе торгов российский рубль снижается на фоне падения стоимости нефти из-за опасений снижения спроса, после введения более жестких карантинных ограничений для сдерживания нового штамма коронавируса. 

Валютная пара USD/RUB в 10:27 по мск торгуется в районе 75,40. Снижение российского рубля составило 0,8%.

Рубль падает относительно евро на 0,7% до уровня 92,15.

На Форексе американская валюта выросла на 0,2% в паре с евро.

Индекс доллара США, отслеживающий динамику американской валюты относительно основных мировых, валют вырос на0,3%.

Нефть марки Brent снижается в стоимости на 1,7%, до 50,03 долл/барр.

Новый более агрессивный к распространению штамм коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на мировой финансовый рынок. 

Фондовые игроки оценивают и возможные влияния санкционных ограничений утвержденных администрацией Соединенных Штатов в отношении оборонных предприятий России.

"Риск принятия новых ограничительных мер в отношении Российской Федерации остается на высоком уровне, даже после того, как новый президент Байден официально вступит в должность", — сообщает Альфа-Банка.



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вторник 22.12.2020 | 11:19
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