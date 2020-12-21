Россия предоставит Белоруссии кредит в миллиард долларов

Отмечается, что документ согласован с российским МИДом, Минэкономразвития и ВЭБ.РФ. Проект был проработан совместно с белорусской стороной. Сроки, в которой будет выдан займ, пока не сообщаются.

Ранее говорилось о том, что Россия намерена предоставить Белоруссии полтора миллиарда долларов в качестве кредита. Часть выделенных средств планируется направить на то чтобы погасить предыдущие кредиты от России. Последняя рассматривает Белоруссию в качестве ближайшего союзника и намерена выполнить все взятые на себя кредитные обязательства.

500 миллионов долларов Минск получил в октябре. Данные деньги были направлены на поддержку белорусского бюджета в условиях пандемии коронавируса. Оставшиеся средства страна рассчитывает получить уже в следующем году.

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