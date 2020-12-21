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Власти США примут очередно пакет финансовой помощи для населения
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Власти США примут очередно пакет финансовой помощи для населения

Такое соглашение, одобренное в Конгрессе, предусматривает прямые выплаты гражданам страны по 600 долларов
​Власти США готовы принять новый пакет антикризисной помощи для населения. Сумма данной помощи оценивается в 900 млрд долларов. Планируется, что деньги будут раздаваться американцам просто так. 

Такое соглашение, одобренное в Конгрессе, предусматривает прямые выплаты гражданам страны по 600 долларов, что вдвое меньше, чем в самый разгар пандемии. Помимо таких выплат предусматриваются надбавки к пособиям по безработице до марта. Также будут оказываться меры поддержки для авиакомпаний, кинотеаторв и концертных площадок. Будут выделены средства и для школ, а также на внедрение, тестирование и отслеживание уровня заболеваемости коронавирусом.

Пока что текст законопроекта еще находится в стадии подготовки. Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более трех трлн долларов, но с тех пор серьезных мер с апреля не предпринимал. Джо Байден заявил, что в первую очередь займется борьбой с пандемией, а также вакцинацией и восстановлением экономики.

В настоящее время США бьют рекорды по количеству заболевших в сутки — более 400 тысяч человек.

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понедельник 21.12.2020 | 19:45
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