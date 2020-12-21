Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 21 декабря

Ценные бумаги крупнейшего банка Америки JPMorgan Chase & Co поднялись на 3,2% на фоне разрешения Федеральной резервной службы выкупать акции с первого квартала.

Ценные бумаги Diamondback снизились на 6,7% на фоне сделки по приобретению финансовых активов компании QEP Resources за 2,2 млрд долларов, включая долг на 1,6 млрд долларов.

Ценные бумаги производителя спортивных товаров Nike выросли на 5,8% после положительного финансового отчета, который превзошел ожидания.

Ценные бумаги Lockheed Martin подешевели на 0,6% на фоне намерения приобрести Aerojet Rocketdyne.

Ценные бумаги Royal Dutch Shell снизились на 6,5% на фоне снижения стоимости активов до 4,5 млрд долларов в IV квартале текущего года.

Ценные бумаги Apple теряют в стоимости на 1,5% после того, как компания сообщила, что временно прекращает работу своих торговых точек в штате Калифорния на фоне пандемии коронавируса.

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