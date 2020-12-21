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Ценные бумаги банков США растут на фоне разрешения ФРС выкупать акции
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Ценные бумаги банков США растут на фоне разрешения ФРС выкупать акции

Шесть крупнейших банков Соединенных Штатов могут выкупить акции на сумму до $11 миллиардов
В понедельник ценные бумаги банковского сектора выросли после того, как Федеральная резервная система предоставила кредиторам возможность возобновить выкуп акций.

Согласно результатам второго этапа стресс-тестов, банки Уолл-стрит работают стабильно, несмотря на последствия пандемии коронавируса, оказывающей негативное влияние на экономику США.

По последним данным ценные бумаги JPMorgan Chase — подскочили на 3,6% до $123,32, Citigroup — выросли на 2,9% до $60,77, Bank of America — прибавил 2,3% до $29,32, а  Wells Fargo — выросли на 1,6% до $29,47.

В начале лета ФРС ввела временные ограничения на выплаты акционерам, запретив им выкупать акции или увеличивать выплаты дивидендов.

JPMorgan и Morgan Stanley сообщили, что намерены возобновить выкуп акций со следующего квартала. Citi и Goldman заявили, что намерены возобновить такие покупки в следующем году.

Гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан заявил, что его финансовое учреждение будет выкупить акции, как только это будет разрешено.

Согласно информации Bloomberg, шесть крупнейших банков Соединенных Штатов могут выкупить акции на сумму до $11 миллиардов. 

Несмотря на то, что ФРС разрешила выкуп финансовых активов, дивиденды останутся неизменными, по крайней мере, до марта и будут ограничены суммой, которую каждый банк вернет акционерам во втором квартале 2020 года.

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понедельник 21.12.2020 | 16:51
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