Нацбанк Китая сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Нацбанк Китая оставил ключевую процентную ставку (LPR) на отметке в 3,85%, при этом по заимствованиям на пять лет ставка составляет — 4,65%.

Изменение основных ставок главным финансовым регулятором Китая последний раз происходило на апрельском заседании, тогда они были снижены: ключевая — на 20 базисных пунктов (б. п.), а пятилетняя — на 10 б. п.

Ключевая ставка по заимствованию устанавливается ежемесячно, согласно анализу 18 крупнейших финансовых организаций страны, однако последнее решение остается за Нацбанком Китая. Ставка LPR является новым бенчмарком с августа прошлого года, принятым в ходе реформы главного финансового регулятора.

По сообщению Джулиана Эванса-Притчарда и Шеана Юэ, аналитиков Capital Economics, с возвращением экономики в норму, Нацбанк КНР смещает акцент с поддержки роста на сдерживание финансовых рисков.

Экономисты добавили, что, поскольку власти Китая рассматривают постепенное прекращение политической поддержки, НБК, вероятно, начнет повышать свои ставки в следующем году. Ожидается, что в 2021 году банк повысит свою учетную ставку на 30 базисных пунктов.

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