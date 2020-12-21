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Нацбанк Китая сохранил ключевую ставку на прежнем уровне
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Нацбанк Китая сохранил ключевую ставку на прежнем уровне

Изменение основных ставок главным финансовым регулятором Китай последний раз происходило на апрельской заседании
На своем заседании главный финансовый регулятор Китая принял решение сохранить уровень базовой процентной ставки на прежнем уровне на фоне интенсивного восстановления экономики страны.  

Нацбанк Китая оставил ключевую процентную ставку (LPR) на отметке в 3,85%, при этом по заимствованиям на пять лет ставка составляет — 4,65%.

Изменение основных ставок главным финансовым регулятором Китая последний раз происходило на апрельском заседании, тогда они были снижены: ключевая — на 20 базисных пунктов (б. п.), а пятилетняя — на 10 б. п.

Ключевая ставка по заимствованию устанавливается ежемесячно, согласно анализу 18 крупнейших финансовых организаций страны, однако последнее решение остается за Нацбанком Китая. Ставка LPR является новым бенчмарком с августа прошлого года, принятым в ходе реформы главного финансового регулятора. 

По сообщению Джулиана Эванса-Притчарда и Шеана Юэ, аналитиков Capital Economics, с возвращением экономики в норму, Нацбанк КНР смещает акцент с поддержки роста на сдерживание финансовых рисков.

Экономисты добавили, что, поскольку власти Китая рассматривают постепенное прекращение политической поддержки, НБК, вероятно, начнет повышать свои ставки в следующем году. Ожидается, что в 2021 году банк повысит свою учетную ставку на 30 базисных пунктов.



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понедельник 21.12.2020 | 09:02
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