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ЦБ России оставил ключевую ставку на прежнем уровне
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ЦБ России оставил ключевую ставку на прежнем уровне

Центробанк Российской Федерации прогнозирует рост потребительских цен в текущем году на уровне 4,6-4,9%
​В пятницу на своем заседании главный финансовый регулятор России принял решение оставить основную процентную ставку на прежнем уровне в 4,25%, сообщает ЦБ РФ

Финансовый регулятор заявил, что одиночные меры направленные на поддержание инфляции оказывают большее влияние на формирование цены.

Центробанк Российской Федерации прогнозирует рост потребительских цен в текущем году на уровне 4,6-4,9%. Ожидаемый рост потребительских цен на следующий год находится в диапазоне от 3,5% — до 4,0%.

Финансовый регулятор сообщил, что влияние карантинных ограничений связанных с пандемией коронавируса на экономику страны в III квартале намного ниже, чем в предыдущем.

В текущем году ожидается падение ВВП на уровне 4%, при этом, отмечет регулятор, в следующем году ожидается стабильный рост экономических показателей на фоне вакцинации граждан страны и стабилизации потребительского спроса.

Банк России сообщил, что и дальше будет поддерживать экономику страны, пока угроза кризиса вызванного пандемией коронавируса не сойдет на нет. 



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пятница 18.12.2020 | 14:51
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