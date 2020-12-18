Что ожидает Tesla после включения в индекс

Согласно прогнозам, после 21 декабря (дата, когда акции Tesla войдут в состав S&P 500) спрос на эти активы резко снизится. При этом у компании возникнут сложности, которые могут привести ее к краху. Так как стоимость акций в индексе будет определяться на дату их вхождения, и для поддержания высокой стоимости бумаг в отсутствии спроса потребуются новые инвесторы, а их нет. Вот тогда у Tesla возникнут проблемы.

Первая — в оставшиеся дни текущего года, укороченные в праздничные дни, вряд ли будут высокие инвестиции. Скорее всего, среди финансовых игроков будет выжидательная позиция. Более того, недавние спекулянты (которые заработали 50% прибыли за последний месяц) могут нажиться. И такие продажи могут иметь колоссальный эффект, потому что в эти дни обычно наблюдается меньший объем торгов, и это может отразится на акциях.

Вторая — начало 2021 налогового года, когда начнутся отложенные продажи крупных компаний. Ярким примером является Tesla, которая в прошлом году выросла более чем на 600%. Затем следует переориентировать стратегию, поскольку массовая вакцинация против Covid-19 способствовала смене интересов инвесторов.

Третья — Tesla ожидает серьезная конкуренция. В 2021 году многие компании готовы представить свои электромобили на мировом рынке и начать их производство. Яркий, "лидирующий" имидж Tesla может потускнеть перед лицом блестящих новых и улучшенных предложений.

Четвертая — неспособность Tesla воспроизводить адекватный денежный поток внутри компании может стать проблемой. Хотя многие инвесторы считают, что Tesla может в любой момент выйти на фондовый рынок для удовлетворения своих денежных потребностей, это заблуждение. В течение 2020 года рост финансовых активов заставлял инвесторов расслабляться. Сам Илон Маск явно спокоен, о чем свидетельствует его недавнее случайное объявление о выпуске на рынок новых акций на $5 млрд долларов. Проблема в том, что счастливый период может внезапно закончиться. Все, что требуется, — это падение стоимости акций, достаточно большое, чтобы разбудить инвесторов, экспертов, Уолл-стрит и конкурентов компании. И тогда за дело возьмутся менеджеры фондов и трейдеры Уолл-стрит. Они массово начнут работать с акциями, поскольку они становятся слишком рисковыми и вызывающими много опасений.

Вывод: фундаментальные показатели акций не поддерживают ее недавние результаты, не говоря уже о дальнейшем росте, и сейчас хорошее время, чтобы быть осторожными, особенно в отношении лидеров роста 2020 года.

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