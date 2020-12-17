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Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 17 декабря
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Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 17 декабря

Финансовые активы строительной фирмы Lennar подорожали на 3,1% на фоне положительной отчетности
В четверг на премаркете американской фондовой биржи Нью-Йорка финансовые активы холдинга Alphabet подорожали на 0,3%, хотя власти нескольких штатов направили жалобу в отношении компании Google, обвинив ее в монополизации рынка интернет-рекламы. 

Финансовые активы фармацевтической компании Moderna увеличились на 1,1% в преддверии решения контролирующего органа Соединенных Штатов об использовании ее иммунизационного препарата от Covid-19 на территории страны.

Финансовые активы строительной фирмы Lennar подорожали на 3,1% на фоне положительной отчетности из-за снижения расходов и восстанавливающегося рынка жилой недвижимости в США. 

Финансовые активы фармацевтической компании Novavax увеличились на 4,1% на фоне согласования предзаказа на поставку 200 млн единиц ее противоковидного препарата. 

Финансовые активы компании Roku по производству медиаплееров подорожали на 6,2% на фоне соглашения с WarnerMedia, согласно которому фирма получит возможность подключения к интернет-сервису HBO Max своих медиаустройств.

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четверг 17.12.2020 | 16:48
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