Обзор ценных бумаг на премаркете Уолл-стрит 17 декабря

Финансовые активы фармацевтической компании Moderna увеличились на 1,1% в преддверии решения контролирующего органа Соединенных Штатов об использовании ее иммунизационного препарата от Covid-19 на территории страны.

Финансовые активы строительной фирмы Lennar подорожали на 3,1% на фоне положительной отчетности из-за снижения расходов и восстанавливающегося рынка жилой недвижимости в США.

Финансовые активы фармацевтической компании Novavax увеличились на 4,1% на фоне согласования предзаказа на поставку 200 млн единиц ее противоковидного препарата.

Финансовые активы компании Roku по производству медиаплееров подорожали на 6,2% на фоне соглашения с WarnerMedia, согласно которому фирма получит возможность подключения к интернет-сервису HBO Max своих медиаустройств.

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