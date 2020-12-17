В России введут новые правила для оплаты наличными

По словам юриста П. Уткина, новые правила существенно облегчат жизнь легального бизнеса. В частности, планируется исключать из подлежащего контролю перечня торговых операций платежи по анонимным счетам и через различные небанковские финансовые структуры. Под контролем будут находиться самые специфичные операции для банков, организаций для в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых структур и кредитных кооперативов.

Данное новшество позволит убрать лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. К примеру, будет усилен контроль за большинством банковских операций на сумму более 600 тысяч рублей.

Ранее говорилось о том, что власти Швеции хотят отказаться от использования в стране наличных денег и начали разработку собственного цифрового аналога национальной валюты – кроны. С подобной инициативой раньше выступали ЕС, Франция и Россия.

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