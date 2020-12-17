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Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,1%
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Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,1%

Решение соответствовало ожиданиям экспертов
На своем заседании главный финансовый регулятор Великобритании принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне. 

Monetary Policy Committee Банка Англии на своем заседании единогласно утвердил решение оставить без изменения основную процентную ставку на уроне 0,10% и расширил программу по выкупу активов до £895 млрд. Решение соответствовало ожиданиям экспертов. 

Позитивные клинические испытания созданных иммунизационных противоковидных препаратов и программы массой вакцинации населения, скорее всего, снизят риски ухудшения экономических перспектив.

Принятые меры по поддержанию и стимулированию экономики на 2020 год, скорее всего, приведут к увеличению ВВП страны в следующие два года на 1%, заявил финансовый регулятор.

Хотя в ноябре инфляция снизилась до 0,3%, ожидается, что она вырастет до прогнозируемого результата весной, поскольку время действия снижения НДС завершается, а значительное падение цен на энергоносители в начале этого года выпадает из годового сравнения.

Monetary Policy Committee сообщил, что если прогноз по инфляции ухудшится, он готов предпринять любые дополнительные действия, необходимые для стабилизации ситуации.

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четверг 17.12.2020 | 14:49
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