Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,1%

Monetary Policy Committee Банка Англии на своем заседании единогласно утвердил решение оставить без изменения основную процентную ставку на уроне 0,10% и расширил программу по выкупу активов до £895 млрд. Решение соответствовало ожиданиям экспертов.

Позитивные клинические испытания созданных иммунизационных противоковидных препаратов и программы массой вакцинации населения, скорее всего, снизят риски ухудшения экономических перспектив.

Принятые меры по поддержанию и стимулированию экономики на 2020 год, скорее всего, приведут к увеличению ВВП страны в следующие два года на 1%, заявил финансовый регулятор.

Хотя в ноябре инфляция снизилась до 0,3%, ожидается, что она вырастет до прогнозируемого результата весной, поскольку время действия снижения НДС завершается, а значительное падение цен на энергоносители в начале этого года выпадает из годового сравнения.

Monetary Policy Committee сообщил, что если прогноз по инфляции ухудшится, он готов предпринять любые дополнительные действия, необходимые для стабилизации ситуации.

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