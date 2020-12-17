НБУ сообщил о рисках для украинских банков

В 2021 году НБУ намерен проводить регулярную оценку финансовой устойчивости банков, включая анализ качества активов. Это необходимо для того чтобы выяснить насколько корректно банки показывают кредитные риски по активам.

В ближайшем месяце планируется подписание соглашения касательно вхождения IFC в капитал Укргазбанка. Другим банкам необходимо активнее работать над тем, чтобы очищать свои балансы от проблемных и неработающих кредитов. Такого рода действия позволят повысить инвестиционную привлекательность украинского банковского сектора уже в следующем году.

Сегодня, по словам главы НБУ, банки страны остаются довольно прибыльными и хорошо капитализированными. У них достаточно ликвидности для того чтобы соответствовать потребностям своих клиентов. В январе планируются усиленные карантинные меры и банковский сектор полностью к ним готов и на днях будут финализированы подходы к работе финансовых учреждений.

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